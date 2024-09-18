Двое крымчан вырастили наркоплантацию и охраняли ее с автоматом: им дали 24 года на двоих

В Советском районе Крыма двух местных жителей признали виновными в культивировании наркосодержащих растений, покушении на сбыт наркотиков и хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
С мая по сентябрь 2023 года крымчане незаконно выращивали коноплю неподалеку от села Пруды. Сообщники ухаживали за этими растениями. Правоохранители нашли пять кустов конопли общей массой более 1,2 килограмма. Эти растения сообщники вытащили из земли, чтобы высушить и изготовить наркотики. Кроме того, еще 66 кустов продолжали расти в земле.
«Один из осужденных в кармане одежды хранил еще порядка 7 грамм каннабиса для личного употребления», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что для охраны растений мужчины незаконно купили и носили при себе автомат Калашникова с боеприпасами. Сообщников задержали полицейские.
Суд признал обоих крымчан виновными. Одного из них приговорили к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, а другого — к 12. Отбывать сроки осужденные будут в исправительных колониях строгого режима.
«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.