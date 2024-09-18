Двое крымчан вырастили наркоплантацию и охраняли ее с автоматом: им дали 24 года на двоих

С мая по сентябрь 2023 года крымчане незаконно выращивали коноплю неподалеку от села Пруды. Сообщники ухаживали за этими растениями. Правоохранители нашли пять кустов конопли общей массой более 1,2 килограмма. Эти растения сообщники вытащили из земли, чтобы высушить и изготовить наркотики. Кроме того, еще 66 кустов продолжали расти в земле.