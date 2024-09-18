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Печальные итоги купального сезона-2024 подведены в Сибири

Сегодня, 18 сентября, в ТАСС прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги обеспечения безопасности на водоемах СФО, сообщает пресс-служба МЧС Новосибирской области.

Об итогах купального сезона лета-2024 рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

За лето на водоемах региона зафиксированы 320 происшествий.

Погибли 304 человека, в том числе 56 детей, более половины из которых — подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Сибирские спасатели 198 раз оказали помощь людям, терпящим бедствие на воде.

На особом контроле у спасателей всегда стоит безопасность детей. В этом году количество погибших на воде детей сократилось на 18% в сравнении с прошлым годом. Но все же 56 детей утонули, подчеркнул Виктор Орлов. К такой печальной статистике, как правило, приводит оставление ребенка без присмотра.

Всего за сезон силами спасателей в СФО было проведено более 47 тыс патрулирований на водоемах.

несчастный случай