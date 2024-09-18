Печальные итоги купального сезона-2024 подведены в Сибири

На особом контроле у спасателей всегда стоит безопасность детей. В этом году количество погибших на воде детей сократилось на 18% в сравнении с прошлым годом. Но все же 56 детей утонули, подчеркнул Виктор Орлов. К такой печальной статистике, как правило, приводит оставление ребенка без присмотра.