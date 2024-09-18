Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 129-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Удалось отразить четыре контратаки в районах Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, а также сорвать три попытки наступления украинских войск в направлении Ольговки и населенного пункта Борки.