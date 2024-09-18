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Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» отразили четыре попытки ВСУ пересечь российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье», — говорится в сводке.

Противник при этом потерял:

  • до 70 человек убитыми и ранеными;
  • два танка, включая один Leopard;
  • две боевые машины пехоты CV90 производства Швеции;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • одно артиллерийское орудие;
  • один автомобиль.

Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 129-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Удалось отразить четыре контратаки в районах Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, а также сорвать три попытки наступления украинских войск в направлении Ольговки и населенного пункта Борки.

Потери противника составили:

  • до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь человек также взяли в плен;
  • две боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • один автомобиль.

Помимо этого, российские подразделения поразили скопления живой силы и техники украинских солдат в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Южный.

В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам сосредоточения резервов противника в Сумской области возле населенных пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.

Общие потери противника за сутки составили:

  • более 400 военнослужащих;
  • 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один «Леопард»;
  • пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV90;
  • один бронетранспортер;
  • 15 боевых бронированных машин;
  • четыре артиллерийских орудия;
  • два миномета;
  • 12 автомобилей.