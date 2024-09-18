В Ростове-на-Дону семилетняя девочка попала под колеса машины

В Ростове-на-Дону семилетняя девочка попала под колеса автомобиля Subaru Impreza. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, несчастный случай произошел днем 17 сентября на улице Гусева. Предварительно, девочка пострадала, когда переходила проезжую часть справа налево, по ходу движения транспорта. За рулем находился 38-летний мужчина.
Детали и причины происшествия пока неизвестны, сейчас их выясняют сотрудники полиции. Донским водителям напоминают: нужно быть предельно осторожными вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
Ранее в Ростове-на-Дону при столкновении катера и лодки пострадали двое мужчин.