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В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен — РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как житель Челябинской области жестоко избил девушку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

Ранее в Telegram-каналах в среду сообщалось о том, что в Троицке мужчина избил девушку, лицо которой после этого превратилось в опухшее месиво, так как она отказала ему в интиме. Отмечается, что девушка отдыхала в ночном баре с компанией, где и был 37-летний мужчина — после того, как все разъехались, у девушки разрядился телефон, и мужчина этим воспользовался, позвав к себе.

По данным полиции, происшествие зарегистрировано в дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Троицкий».

«Сотрудниками полиции нападавший гражданин установлен, им оказался местный житель 1987 года рождения. Пострадавшая проходит курс лечения, где будет дано заключение и определена степень тяжести вреда здоровью. В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье», — говорится в сообщении.

Начальник межмуниципального отдела МВД взял на контроль данную ситуацию, уточняется в сообщении.