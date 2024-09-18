В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме

Ранее в Telegram-каналах в среду сообщалось о том, что в Троицке мужчина избил девушку, лицо которой после этого превратилось в опухшее месиво, так как она отказала ему в интиме. Отмечается, что девушка отдыхала в ночном баре с компанией, где и был 37-летний мужчина — после того, как все разъехались, у девушки разрядился телефон, и мужчина этим воспользовался, позвав к себе.