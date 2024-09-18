Стрельба возле офиса Wildberries в Москве. Главное

В среду, 18 сентября, Wildberries сообщила, что в ее офис в Москве «была осуществлена попытка незаконного проникновения», которую, по утверждению компании, пытался осуществить Владислав Бакальчук с охраной. «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявили РБК в Wildberries.
Позже стало известно, что около офиса компании в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба. По словам очевидцев, на месте происшествия работали правоохранительные органы, были замечены машины полиции и скорой помощи.
Заявление Татьяны Бакальчук
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале сообщила о событиях, произошедших в офисе компании, так: «Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем».
Бакальчук обратилась в правоохранительные органы с просьбой взять под контроль ситуацию и сделать результаты расследования, касающиеся мотивов тех, кто пытался захватить офис, публичными. Она подчеркнула, что это был рейдерский захват, хоть и неудачный.
Татьяна Бакальчук также прокомментировала информацию о том, что ее супруг прибыл в офис для переговоров. По ее словам, никто не договаривался о встрече.
Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался.
Заявление Владислава Бакальчука
Согласно заявлению представителя Владислава Бакальчука, бизнесмен приехал в офис Wildberries для обсуждения финансирования строительства новых складов компании.
Он не исключил, что целью нападавших мог быть он сам. Владислав Бакальчук уточнил, что прибыл на «мирные переговоры».
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что переговоров с Бакальчуком не планировали.
Заявление Wildberries
Инцидент у офиса Wildberries в Москве не оказал влияния на работу компании: сервисы, пункты выдачи заказов и склады работают штатно, заказы корректно обрабатываются и выдаются.
«Ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома», — сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
«Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось», — сказали в пресс-службе.
Что происходит вокруг компании Wildberries
В настоящее время Татьяна и Владислав Бакальчуки находятся в процессе развода. Wildberries предъявила претензии к «ВБ Девелопмент» Бакальчука на сумму 27 миллиардов рублей из-за задолженности, связанной с авансовыми выплатами субподрядчикам. Бакальчук же подал документы на регистрацию торговой марки «ВБ».
Между сооснователями Wildberries, супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками, уже несколько месяцев продолжается спор из-за компании. В июле Владислав Бакальчук сообщил главе Чечни Рамзану Кадырову о попытке рейдерского захвата бизнеса после создания совместной компании Wildberries и Russ. В ответ Татьяна Бакальчук опровергла обвинения, заявив, что происходящее является не рейдерским захватом, а разводом.