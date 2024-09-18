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Стрельба возле офиса Wildberries в Москве. Главное

Конфликт у входа в офис компании в бизнес-центре «Романов двор» закончился стрельбой с пострадавшими. Гибель одного человека подтвердили в правоохранительных органах.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
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В среду, 18 сентября, Wildberries сообщила, что в ее офис в Москве «была осуществлена попытка незаконного проникновения», которую, по утверждению компании, пытался осуществить Владислав Бакальчук с охраной. «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявили РБК в Wildberries.

Позже стало известно, что около офиса компании в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба. По словам очевидцев, на месте происшествия работали правоохранительные органы, были замечены машины полиции и скорой помощи.

ТАСС сообщил о двух раненых и одном погибшем в результате инцидента. По данным агентства, среди пострадавших есть полицейские. Telegram-канал Mash сообщал о трех пострадавших в результате конфликта; по его информации, были задержаны не менее 10 человек, участвовавших в происшествии.

Заявление Татьяны Бакальчук

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале сообщила о событиях, произошедших в офисе компании, так: «Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем».

Бакальчук обратилась в правоохранительные органы с просьбой взять под контроль ситуацию и сделать результаты расследования, касающиеся мотивов тех, кто пытался захватить офис, публичными. Она подчеркнула, что это был рейдерский захват, хоть и неудачный.

Татьяна Бакальчук также прокомментировала информацию о том, что ее супруг прибыл в офис для переговоров. По ее словам, никто не договаривался о встрече.

Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался.

Татьяна Бакальчук
основательница Wildberries

Заявление Владислава Бакальчука

Согласно заявлению представителя Владислава Бакальчука, бизнесмен приехал в офис Wildberries для обсуждения финансирования строительства новых складов компании.

«Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — передал РБК слова предпринимателя его представитель.

Он не исключил, что целью нападавших мог быть он сам. Владислав Бакальчук уточнил, что прибыл на «мирные переговоры».

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что переговоров с Бакальчуком не планировали.

Заявление Wildberries

Инцидент у офиса Wildberries в Москве не оказал влияния на работу компании: сервисы, пункты выдачи заказов и склады работают штатно, заказы корректно обрабатываются и выдаются.

«Ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома», — сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

В Wildberries заявили «РИА Новости», что «попытка незаконного проникновения» осуществлялась сразу по двум адресам компании, а первыми стрельбу «открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука».

«Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось», — сказали в пресс-службе.

Что происходит вокруг компании Wildberries

В настоящее время Татьяна и Владислав Бакальчуки находятся в процессе развода. Wildberries предъявила претензии к «ВБ Девелопмент» Бакальчука на сумму 27 миллиардов рублей из-за задолженности, связанной с авансовыми выплатами субподрядчикам. Бакальчук же подал документы на регистрацию торговой марки «ВБ».

Между сооснователями Wildberries, супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками, уже несколько месяцев продолжается спор из-за компании. В июле Владислав Бакальчук сообщил главе Чечни Рамзану Кадырову о попытке рейдерского захвата бизнеса после создания совместной компании Wildberries и Russ. В ответ Татьяна Бакальчук опровергла обвинения, заявив, что происходящее является не рейдерским захватом, а разводом.