Стрельба возле офиса Wildberries в Москве. Главное

ТАСС сообщил о двух раненых и одном погибшем в результате инцидента. По данным агентства, среди пострадавших есть полицейские. Telegram-канал Mash сообщал о трех пострадавших в результате конфликта; по его информации, были задержаны не менее 10 человек, участвовавших в происшествии.