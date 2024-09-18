На Кубани арестовали главу города Апшеронска

Андрей Короленко был избран главой Апшеронского городского поселения 1 марта прошлого года. Он родился в 1970 году в станице Сергиевской Кореновского района Краснодарского края. Окончил Хадыженский нефтяной техникум и Рязанский институт права и экономики. Известно, что с 2012 года и до избрания на пост главы города работал в должности начальника ФКУ ИК-9 УФСИН России по краю.