На Кубани арестовали главу города Апшеронска

В пресс-службе СУ СКР по Кубани сообщили, что сотрудники Горячеключевского межрайонного следственного ведомства возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии СК, ровно год назад, в сентябре 2023-го, администрация Апшеронского городского поселения и одна из строительных компаний заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильного моста на улице Спорта в городе Апшеронске.
После чего подрядчик установил и сообщил главе города, что имеющиеся инженерные сети не позволяют провести строительно-монтажные работы по реконструкции.
«Фигурант знал, что обязанность по устранению препятствий для реконструкции лежит на муниципалитете, но несмотря на это, решил незаконно обязать подрядчика выполнить данные работы. В ходе неоднократных личный встреч с генеральным директором организации обвиняемый потребовал от него заключить дополнительное соглашение о переносе сроков работ», — говорится сообщении СК.
А еще, по данным оперативников, обвиняемый потребовал передать ему денежные средства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей: якобы в счет оплаты услуг организации, которая демонтирует эти инженерные сети.
О подобном предложении мужчина сразу сообщил в правоохранительные органы. Вскоре при передаче требуемых денег чиновника задержали оперативные сотрудник УФСБ России по краю.
Подозреваемому уже предъявлено соответствующее обвинение.
В СК уточнили, что по уголовному делу продолжается проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.
Кстати.
Андрей Короленко был избран главой Апшеронского городского поселения 1 марта прошлого года. Он родился в 1970 году в станице Сергиевской Кореновского района Краснодарского края. Окончил Хадыженский нефтяной техникум и Рязанский институт права и экономики. Известно, что с 2012 года и до избрания на пост главы города работал в должности начальника ФКУ ИК-9 УФСИН России по краю.