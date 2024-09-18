В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане

«Мы инициируем созыв заседания комиссии парламента по национальной безопасности и призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить (подозреваемых) в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма», — сказал он.