В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане

«Мы инициируем созыв заседания комиссии парламента по национальной безопасности и призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить (подозреваемых) в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма», — сказал он.
«Наша Родина» пошла на этот шаг после того, как тайваньская компания Gold Apollo, устройства под маркой которой взорвались в Ливане, назвала зарегистрированную в Будапеште фирму BAC Consulting Kft. производителем этой партии пейджеров.
Новак назвал целью разбирательств выяснение, «принимала ли Венгрия участие в акте международного терроризма через партнера Моссада или фирму прикрытия».
При этом, как передал корреспондент агентства, офис фирмы BAC Consulting Kft. пустует, а жильцы дома, где расположена компания, утверждают, что никогда не видели в здании ее сотрудников.
Позже появился комментарий самой организации.
«Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело», — заявил РИА Новости представитель BAC Consulting Kft., попросивший не называть его имени.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным СМИ, пейджеры использует «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, «Хезболла» пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как утверждает Рейтер, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных «Хезболлой». По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.