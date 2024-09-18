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В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане

БУДАПЕШТ, 18 сен — РИА Новости. Венгерская партия «Наша Родина» созвала парламентскую комиссию по международной безопасности для выяснения роли Венгрии в событиях в Ливане, заявил депутат от политсилы Элед Новак.

«Мы инициируем созыв заседания комиссии парламента по национальной безопасности и призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить (подозреваемых) в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма», — сказал он.

«Наша Родина» пошла на этот шаг после того, как тайваньская компания Gold Apollo, устройства под маркой которой взорвались в Ливане, назвала зарегистрированную в Будапеште фирму BAC Consulting Kft. производителем этой партии пейджеров.

Новак назвал целью разбирательств выяснение, «принимала ли Венгрия участие в акте международного терроризма через партнера Моссада или фирму прикрытия».

Как заявили РИА Новости в кабмине Венгрии, компания, упомянутая в сообщениях о теракте в Ливане, частная, никогда не получала заказов правительства и не просила у него никаких разрешений.

При этом, как передал корреспондент агентства, офис фирмы BAC Consulting Kft. пустует, а жильцы дома, где расположена компания, утверждают, что никогда не видели в здании ее сотрудников.

Позже появился комментарий самой организации.

«Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело», — заявил РИА Новости представитель BAC Consulting Kft., попросивший не называть его имени.

Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.

По данным СМИ, пейджеры использует «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, «Хезболла» пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.

Как утверждает Рейтер, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных «Хезболлой». По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.

Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

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