Приготовить сырники и починить машину — какие задачи решают омичи с помощью видео

Аналитики Яндекса выяснили, какие задачи решают люди с помощью видео. Для этого изучили обезличенные агрегированные запросы в Поиске. Оказалось, что в большинстве случаев пользователи хотят найти развлекательный контент, а для решения практических задач чаще всего ищут инструкции — например, как испечь торт или починить машину.
На развлекательный контент приходится основная часть запросов про видео — примерно 65%. Чаще всего пользователи ищут кино, сериалы и мультфильмы. За ними следуют музыкальные клипы, стримы компьютерных игр и смешные ролики, в том числе со стендапом. В каждом миллионнике есть свои любимые каналы, фильмы и передачи — которые здесь ищут чаще, чем в других городах. В Омске из телеканалов особенно популярен «Канал 12», из кино — «Доктор Хаус», а из развлекательных шоу — «Голос. Уже не дети».
20% запросов всех россиян связаны с решением практических задач. В двух из трех случаев люди хотят получить инструкцию. Например, чтобы понять, как приготовить круглые кабачки или отклеить от лобового стекла зеркало заднего вида. Больше всего таких запросов про автомобили и рецепты. Также пользователи ищут обзоры и отзывы, чаще всего их интересуют автомобили, телефоны, рестораны, телевизоры и отели. Среди видео с распаковкой в первую очередь ищут ролики про игрушки, телефоны и бижутерию.
Около 10% всех запросов про видео посвящены новостям. Еще почти в 5% случаев пользователи ищут познавательные ролики на разные темы — например, про Евразию или отношение к кошкам в Древнем Египте.
Аналитики изучили также, какие жанры и темы видео интересуют людей разного возраста. Самая молодая аудитория (до 17 лет) чаще других смотрит аниме и инструкции, как получить предметы или достижения в компьютерных играх. Те, кому от 18 до 24, любят трейлеры и смотрят стримы компьютерных игр. Пользователи 25−34 лет часто ищут мультики и видео с колыбельными. Самые популярные видео в возрастной группе от 35 до 54 лет — инструкции по ремонту двигателя автомобиля, любимые жанры видео — караоке и обзоры товаров. После 55 лет людей особенно интересуют видео с новостями и рецептами.