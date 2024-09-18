Приготовить сырники и починить машину — какие задачи решают омичи с помощью видео

Аналитики изучили также, какие жанры и темы видео интересуют людей разного возраста. Самая молодая аудитория (до 17 лет) чаще других смотрит аниме и инструкции, как получить предметы или достижения в компьютерных играх. Те, кому от 18 до 24, любят трейлеры и смотрят стримы компьютерных игр. Пользователи 25−34 лет часто ищут мультики и видео с колыбельными. Самые популярные видео в возрастной группе от 35 до 54 лет — инструкции по ремонту двигателя автомобиля, любимые жанры видео — караоке и обзоры товаров. После 55 лет людей особенно интересуют видео с новостями и рецептами.