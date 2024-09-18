Заговорщики по свержению власти планировали расстрелять вертолет Лукашенко

«Расстрелять вертолет главы государства либо на взлете, либо на посадке из крупнокалиберного пулемета», — отметил Зенкович.
По его словам, заговорщики искали за границей финансовые средства, необходимые для реализации плана по устранению белорусского президента. «Мы вели переговоры и искали средства на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах», — уточнил Зенкович. Он также сказал, что в случае свержения власти в Белоруссии планировалось уничтожить сторонников Лукашенко и членов его семьи. «Просто пуля в лоб», — отметил Зенкович.
Минский областной суд 5 сентября 2022 года признал юриста Юрия Зенковича, политолога Александра Федуту и лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева виновными по делу о заговоре с целью захвата власти и приговорил их к 11, 10 и 10 годам лишения свободы соответственно. В начале июля 2024 года стало известно, что Костусев был помилован президентом Белоруссии и вышел на свободу.