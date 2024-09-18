Заговорщики по свержению власти планировали расстрелять вертолет Лукашенко

По его словам, заговорщики искали за границей финансовые средства, необходимые для реализации плана по устранению белорусского президента. «Мы вели переговоры и искали средства на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах», — уточнил Зенкович. Он также сказал, что в случае свержения власти в Белоруссии планировалось уничтожить сторонников Лукашенко и членов его семьи. «Просто пуля в лоб», — отметил Зенкович.