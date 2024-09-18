Взял айфон, наушники и сел в автобус: Пропавшего в Ростове 16-летнего подростка ищут в Краснодарском крае

— Но в нем, — говорит Валентина, — не оказалось ни одной зацепки, которая бы навела на мысль — где может быть Сережа. В истории поисков — только кино. Чтобы вы понимали, насколько Сережа благополучный и порядочный парень, скажу — в браузере не было даже намека на то, чтобы Сергей интересовался каким-то откровенным контентом.