Взял айфон, наушники и сел в автобус: Пропавшего в Ростове 16-летнего подростка ищут в Краснодарском крае

В Ростове в начале сентября пропал студент автодорожного колледжа Сергей Иванов. Парень вышел вечером из своей квартиры, что в Западном микрорайоне Ростов. После дошел до остановки и сел в автобус, который направлялся в сторону Сельмаша. Что произошло потом — неизвестно. Вот уже две недели родные юноши не могут с ним связаться. Сергея ищет полиция и волонтеры.
ОСМОТРЕЛИ КВАРТИРУ И ЗАБРАЛИ КОМПЬЮТЕР.
По словам родных, Сергей — идеальный подросток. Он хорошо учится .А в начале этого учебного года стал жить самостоятельно — в своей квартире на Западном. Неудачных романов, сложностей с сессиями или конфликтов с друзьями никогда не было, говорят родные.
Родственница парня Валентина уверена: поводов убегать из дома у Сергея просто нет и быть не может.
Учитывая все детали, Следственный комитет сразу после исчезновения студента возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Криминалисты уже осмотрели квартиру, в которой жил парень. И забрали компьютер, чтобы изучить содержимое девайса.
— Но в нем, — говорит Валентина, — не оказалось ни одной зацепки, которая бы навела на мысль — где может быть Сережа. В истории поисков — только кино. Чтобы вы понимали, насколько Сережа благополучный и порядочный парень, скажу — в браузере не было даже намека на то, чтобы Сергей интересовался каким-то откровенным контентом.
БЫЛИ В ПАВЛОВСКОЙ, КАНЕВСКОЙ И В СТАРОМИНСКОЙ.
По словам Валентины, семья не исключает, что Сергей может находиться в Краснодарском крае. Дело в том, что по некоторой неофициальной информации, 5 сентября — в вечер своего исчезновения студент мог быть на автовокзале и сесть в автобус, ехавший на юг.
— Несмотря на то, что Сергей вышел из дома без паспорта и других документов, покупка билета не могла стать проблемой.
Сегодня Сергей объявлен в федеральный розыск. Семья юноши постоянно на связи с криминалистами. Следователи делают свою работу, а родные стараются им в этом помочь.
Родственники объездили уже весь Азовский район, в котором у Сергея есть приятели. А теперь близкие изучают соседние регионы.
— Лично ездили в Ейск, побывали во всех местных больницах. Были и в Павловской, и в Каневской, и Староминской, и Ленинградской — это уже Краснодарский край. И ничего…
С СОБОЙ БЫЛИ АЙФОН И НАУШНИКИ.
Валентина добавила, что у Сергея — прекрасные отношения с семьей. Из родственников последний, с кем виделся юноша, был отец. Тот заехал к сыну в гости как раз 5 сентября. Они обсудили детали ремонта в квартире. После папа поехал по своим делам, а Сергей — по своим.
Родные верят, что с парнем — все в порядке, и они его обязательно найдут. Близкие Сергея просят людей помочь с распространением ориентировок.
В день пропажи у Сергея с собой были айфоны, беспроводные наушники и карточка с небольшой суммой на счете.
ОФИЦИАЛЬНО.
Указанное может свидетельствовать о совершении преступления.
В Следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области сообщили, что в настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения молодого человека.
— Каких-либо данных, свидетельствующих о намерении покинуть местожительство на длительный срок, не установлено, — прокомментировали в пресс-службе ведомства, — ранее фактов самовольного ухода его из дома не имелось. Указанное может свидетельствовать о совершении в отношении него преступления.