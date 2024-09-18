Десять лет дали жительнице Новосибирска за убийство новорожденной дочери

Как установило следствие, 23 декабря 2023 года осужденная, находясь дома, пыталась успокоить свою плачущую новорожденную дочь. В какой-то момент девушка схватила малышку за ноги и несколько раз ударила о каркас дивана головой. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Младенец был доставлен в медицинское учреждение. 27 февраля 2024 девочка скончалась в больнице от полученных травм.