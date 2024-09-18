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Десять лет дали жительнице Новосибирска за убийство новорожденной дочери

Суд Новосибирска признал виновной 19-летнюю жительницу Первомайского района в совершении убийства новорожденной дочери, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Источник: СУ СК России по Новосибирской области

Как установило следствие, 23 декабря 2023 года осужденная, находясь дома, пыталась успокоить свою плачущую новорожденную дочь. В какой-то момент девушка схватила малышку за ноги и несколько раз ударила о каркас дивана головой. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Младенец был доставлен в медицинское учреждение. 27 февраля 2024 девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора юной сибирячке. Суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.