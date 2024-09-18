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После атаки беспилотников в тверском Торопце госпитализированы 13 человек

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что в результате атаки беспилотников в городе Торопец Тверской области в больницы доставили 13 человек. Еще 15 человек обратились к врачам, но не были госпитализированы.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме», — сказал Алексей Кузнецов журналистам (цитата по ТАСС).

Помощник министра добавил, что оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. В пунктах временного размещения организовано дежурство врачей.

В ночь на 18 сентября Тверская область подверглась атаке беспилотников. Региональное правительство заявило, что в городе Торопец начался пожар. Губернатор Игорь Руденя объявил о «частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар». После 12:00 жителям разрешили вернуться в свои дома. Число атаковавших регион БПЛА и место возгорания не называются.