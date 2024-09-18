После атаки беспилотников в тверском Торопце госпитализированы 13 человек

В ночь на 18 сентября Тверская область подверглась атаке беспилотников. Региональное правительство заявило, что в городе Торопец начался пожар. Губернатор Игорь Руденя объявил о «частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар». После 12:00 жителям разрешили вернуться в свои дома. Число атаковавших регион БПЛА и место возгорания не называются.