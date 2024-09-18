Wildberries опубликовала кадры из офиса в момент стрельбы

На кадрах вооруженные люди входят в фойе офиса и направляются по коридору, слышны выстрелы.
Как отметили в пресс-службе, от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука, пострадали сотрудники полиции и работники охраны бизнес-центра.
«Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось», — указано в сообщении.
Также уточняется, что у супруга Татьяны Бакальчук, с которым они находятся в бракоразводном процессе, нет доступа в офис, так как он не является сотрудником, а владельцем 1% акций и имеет право только на запрос документов.
После ЧП все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты компании работают в штатном режиме, заключили представители Wildberries и Russ.
Ранее в этот день Бакальчук заявил, что на него и его команду у офиса компании пытались совершить нападение. Также сообщалось, что студентов факультета журналистики МГУ, который находится рядом с бизнес-центром, не выпускают из здания в целях безопасности.
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что произошедшее является «неудачной попыткой рейдерского захвата» под руководством ее мужа Владислава, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль. Правоохранительные органы задержали несколько человек после ЧП.