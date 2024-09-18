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Wildberries опубликовала кадры из офиса в момент стрельбы

Объединенная пресс-служба Wildberries и Russ 18 сентября выложила видео из офиса в центре Москвы в момент стрельбы.

На кадрах вооруженные люди входят в фойе офиса и направляются по коридору, слышны выстрелы.

Как отметили в пресс-службе, от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука, пострадали сотрудники полиции и работники охраны бизнес-центра.

«Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось», — указано в сообщении.

Также уточняется, что у супруга Татьяны Бакальчук, с которым они находятся в бракоразводном процессе, нет доступа в офис, так как он не является сотрудником, а владельцем 1% акций и имеет право только на запрос документов.

После ЧП все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты компании работают в штатном режиме, заключили представители Wildberries и Russ.

Ранее в этот день Бакальчук заявил, что на него и его команду у офиса компании пытались совершить нападение. Также сообщалось, что студентов факультета журналистики МГУ, который находится рядом с бизнес-центром, не выпускают из здания в целях безопасности.

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что произошедшее является «неудачной попыткой рейдерского захвата» под руководством ее мужа Владислава, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль. Правоохранительные органы задержали несколько человек после ЧП.