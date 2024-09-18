Жительница Башкирии повторно осуждена за убийство

В июле 2024 года, после совместного распития алкоголя, между подсудимой и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой она нанесла ему один удар стеклянной тарелкой по голове и один удар ножом в грудную клетку. Потерявший сознание мужчина скончался на месте.