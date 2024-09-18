Жительница Башкирии повторно осуждена за убийство

В июле 2024 года, после совместного распития алкоголя, между подсудимой и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой она нанесла ему один удар стеклянной тарелкой по голове и один удар ножом в грудную клетку. Потерявший сознание мужчина скончался на месте.
Подсудимая частично признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как активное содействие в раскрытии преступления, провокационное поведение потерпевшего, частичное признание вины и извинения. Вместе с тем, рецидив преступлений стал отягчающим обстоятельством.
В результате, Нефтекамский городской суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
На 18 сентября 2024 года приговор суда еще не вступил в законную силу.