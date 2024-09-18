Россия распространила в ОБСЕ данные об убийствах Киевом мирных жителей

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Москва распространила в ОБСЕ подробные данные об убийствах Киевом гражданских лиц с применением беспилотников в 2024 году, сообщил член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев выступая на 1087-м пленарном заседании Форума организации по сотрудничеству в области безопасности.