Умер второй раненный при стрельбе в офисе Wildberries сотрудник охраны

Супруги находятся в процессе развода. Татьяна Бакальчук объявила о нем после того, как ее муж провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB. Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». Иск о разводе супругов Бакальчук рассматривается в столичном суде.