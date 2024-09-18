«Исследованные в судебном заседании материалы, в частности, показания свидетелей, результаты оперативно-разыскных мероприятий, копии государственных контрактов и договоров на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведений из налогового органа, а также иные материалы, представленные следователем в обоснование заявленного ходатайства, содержат конкретные и достаточные данные, подтверждающие обоснованность подозрения в причастности Фомина А. Г. к инкриминируемому деянию», — сказано в решении суда.
Свидетели подтвердили факт дачи взятки Фоминым экс-замглавы Минобороны Иванову
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Свидетели подтвердили, что глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин дал взятку экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову. Об этом сказано в решении Басманного суда о продлении срока ареста Фомину.