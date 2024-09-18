В Ливане прогремели новые взрывы

«Информация о новых взрывах, предположительно, пейджеров в некоторых районах Ливана», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, один из взрывов был слышен в районе в южном пригороде Бейрута, где проходили похороны четверых бойцов движения «Хезболла».
В свою очередь, источник РИА Новости подтвердил сообщения о детонации средств связи. При этом он отметил, что, по предварительным данным, речь идет не о пейджерах.
В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и в поселениях на юге Ливана. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.
Как уточнила газета «Ан-Нахар», в этот раз сдетонировали рации, которые «Хезболла» закупила примерно в одно время с пейджерами около пяти месяцев назад.
Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным СМИ, эти устройства использует «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. «Хезболла» также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как утверждает Рейтер, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.