Фура с песком опрокинулась на трассе в Ольгино 18 сентября

Фура лежит на правом боку, почти вплотную к отбойному брусу, водитель получил травмы. Топливный бак оказался поврежден, горючее вылилось на проезжую часть. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Пожарные подразделения смывают дизельное топливо. По данным сервиса Яндекс. Пробки, значительного ухудшения движения на участке не наблюдается. Специалисты выясняют подробности случившегося.