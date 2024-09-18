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Фура с песком опрокинулась на трассе в Ольгино 18 сентября

Водитель большегруза получил травмы.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Большегруз, перевозивший речной песок опрокинулся в Приокском районе Нижнего Новгорода днем 18 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла на автодороге в районе деревни Ольгино, обстоятельства ее пока не известны.

Фура лежит на правом боку, почти вплотную к отбойному брусу, водитель получил травмы. Топливный бак оказался поврежден, горючее вылилось на проезжую часть. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Пожарные подразделения смывают дизельное топливо. По данным сервиса Яндекс. Пробки, значительного ухудшения движения на участке не наблюдается. Специалисты выясняют подробности случившегося.