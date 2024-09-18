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В Ростовской области адвоката заподозрили в уголовном преступлении

В Ростовской области адвокат пообещал клиентке передать взятку и попал под следствие.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области под следствие попал адвокат азовского филиала коллегии адвокатов. Мужчина пообещал клиентке решить вопрос за деньги, и теперь его подозревают в посредничестве при передаче взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба донского управления ФСБ России.

Предварительно, в начале июня 2024 года к представителю Фемиды обратилась азовчанка, которую заподозрили в возможной причастности к мошенничеству при продаже дома и земли другой жительнице Азова с несовершеннолетним ребенком.

— Адвокат пообещал решить вопрос и добиться постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но при условии передачи через него взятки в размере 500 тысяч рублей неким сотрудникам правоохранительных органов, — рассказали в УФСБ.

Сейчас в отношении мужчины ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства дела. Подозреваемый может получить штраф от 3 млн рублей или до 7 лишения свободы. Также специалисту грозит запрет на ведение адвокатской деятельности.