В Ростовской области адвоката заподозрили в уголовном преступлении

В Ростовской области под следствие попал адвокат азовского филиала коллегии адвокатов. Мужчина пообещал клиентке решить вопрос за деньги, и теперь его подозревают в посредничестве при передаче взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба донского управления ФСБ России.