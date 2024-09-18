«Ну, какие мы герои?!»: Семиклассники спасли дома и машину от огня во время ландшафтного пожара под Ростовом

Ситуация осложнялась тем, что рядом с полем стоял автомобиль. Огонь вот-вот мог перекинуться на него, а следом — и на дома. Ребята учли и это. Стали засыпать пламя землей рядом с машиной. А домой поехали лишь тогда, когда опасность миновала.