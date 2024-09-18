«Ну, какие мы герои?!»: Семиклассники спасли дома и машину от огня во время ландшафтного пожара под Ростовом

В Ростовской области продолжаются горячие для пожарных дни. Из-за жары и ветра то в одном, то в другом районе вспыхивают ландшафтные пожары. По данным пресс-службы регионального МЧС только сегодня, 18 сентября, горела трава в Азовском районе.
И в эти непростые для донского края дни спасателям помогают обычные люди: фермеры, трактористы, автомеханики. Плечом к плечу со специалистами они отбивают свои хутора от огня.
«Я АХНУЛА!».
А вот в Шахтах на борьбу со стихией вышли или, вернее, примчались на велосипедах, мальчишки — ученики седьмого класса. Вот только семеро 13-летних друзей, — Семен Гукасян, Геннадий Лазарев, Максим Лайер, Илья Скорико, Дамир Абгарян, Андрей Богданов и Алексей Гаршин, героями себя не считают. Об этом «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» рассказали их родители.
Мама Алексея вспоминает, как в тот день, 14 сентября, сын пришел с прогулки сильно пропахший дымом.
— Весь словно прокопченный, грязный. Я ахнула. А Леша лишь махнул рукой и успокоил: «Да мы просто тушили костер».
После подросток быстро кинул спортивную форму в рюкзак и побежал на тренировку в секцию по рукопашному бою. К слову, шестеро его товарищей также скромно описали родным масштабы пожара. О том, что полыхало огромное поле, взрослые узнали из соцсетей.
ЗАСЫПАЛИ ПЛАМЯ ЗЕМЛЕЙ.
По словам Ирины Гаршиной, ребята дружат с первого класса. У мальчиков много общего — увлечение велосипедами, занятия спортом в секции по «рукопашке». Но, пожалуй, самое главное — неравнодушие и смелость.
В день, когда вспыхнуло поле, ребята гуляли на площадке у дома. Одними из первых они заметили красное зарево на окраине района. Вскочили на велосипеды и поехали туда.
На месте ЧП уже суетились люди. Большинство из них — пенсионеры. Старики были очень напуганы, но все равно старались своими силами справиться с пожаром.
Школьники поняли, что пожилым людям непросто дается эта задача и пришли на выручку. Кто-то из подростков начал носить из квартир ведра с водой, кто-то помогал подключить шланги к кранам.
Ситуация осложнялась тем, что рядом с полем стоял автомобиль. Огонь вот-вот мог перекинуться на него, а следом — и на дома. Ребята учли и это. Стали засыпать пламя землей рядом с машиной. А домой поехали лишь тогда, когда опасность миновала.
«ГОРДОСТЬ И СТРАХ “.
Наталья Абгарян, мамы Дамира, как и остальные родители, очень гордится ребятами.
— Они у нас очень дружные: один за всех и все за одного.
Кстати, этот опыт борьбы с огнем у друзей не первый. Мамы вспоминают: когда в окрестностях горит бурьян, сыновья бегут домой и набирают воду в пятилитровые емкости, чтобы потушить пламя. Но с таким масштабом стихии, как в минувшую субботу, школьники столкнулись впервые.
Вот и Олеся, мама Семена, добавила, что когда узнала о поступке сына, испытала смешанные чувства:
— Гордость и страх, ведь дети могли пострадать. Сын, когда был еще совсем маленьким, говорил, что будет спасателем. Так что не удивлюсь, если он, когда станет взрослым, пойдет работать в МЧС.
Сами же ребята не понимают, почему вокруг их поступка столько шума.
— Ну какие же мы герои?! Просто поступили так, как были должны, — просто сказали друзья.