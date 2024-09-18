Дети были одни: в Башкирии сгорел дом многодетной семьи

Не теряя времени начал стучать в окно, и кричать «пожар!», чтобы все проснулись. Евгений увидел через стекло и дым силуэты детей. С трудом окно удалось открыть, старшая сестра передала через него двух младших девочек. Уже через несколько минут все были в безопасности.