Минздрав Ливана: в результате взрывов погибли девять человек

В результате взрывов электроники в Ливане погибли девять человек, более 300 пострадали, сообщила «Аль-Джазира» со ссылкой на минздрав страны. Подробностей о состоянии пострадавших не приводится. Ранее было известно об одном погибшем и более 100 раненых.