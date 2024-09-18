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Минздрав Ливана: в результате взрывов погибли девять человек

В результате взрывов электроники в Ливане погибли девять человек, более 300 пострадали, сообщила «Аль-Джазира» со ссылкой на минздрав страны. Подробностей о состоянии пострадавших не приводится. Ранее было известно об одном погибшем и более 100 раненых.

Вчера, 17 сентября в разных частях Ливана в течение получаса взорвались используемые «Хезболлой» пейджеры. В результате погибли 12 человек, пострадали свыше 2,8 тыс. 18 сентября взрываться начали беспроводные устройства и электроника, включая портативные радиостанции, рации, ноутбуки. Ливанское правительство и «Хезболла» возложили ответственность за атаку на Израиль. О причастности к произошедшему разведслужб Израиля писало американское издание Axios.