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Что известно о новой волне взрывов в Ливане

По информации телеканала Al Hadath, в различных регионах республики взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Инцидент в среду произошел спустя сутки после первой серии взрывов пейджеров, которые привели к гибели 12 человек, число пострадавших оценивалось в 2,8 тыс.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Подробности ЧП

  • Взрывы портативных раций, телефонов и других устройств с литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями зафиксированы в различных регионах Ливана 18 сентября.
  • Ранее источник ТАСС в мэрии Губейри сообщил, что взрывы портативных раций были зафиксированы в южных районах Бейрута. По его словам, за новой кибератакой, вероятно, стоит Израиль.
  • По сообщениям телеканала Al Arabiya, в сети начали распространяться фото, указывающие на то, что сдетонировать могли рации Icom IC-V82 от японского производителя радиооборудования Icom.По информации агентства Reuters, рации были
  • куплены движением «Хезболлах» около пяти месяцев назад, практически одновременно с пейджерами, сотни которых взорвались в Ливане во вторник.

Погибшие и пострадавшие

  • Не менее 14 человек погибли и еще 450 пострадали в результате новой серии взрывов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Реакция в мире

  • Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание в пятницу в связи со взрывами устройств связи в Ливане, сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совбезе.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал запретить превращение гражданских устройств в оружие.

Предшествующий инцидент.

  • 17 сентября множество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах Ливана. По данным Минздрава страны, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе 2 ребенка, в больницы с ранениями доставлены 2,8 тыс. человек.
  • Шиитское движение «Хезболлах» возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив «справедливым ответом».
  • По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников «Хезболлах» весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.