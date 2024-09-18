Что известно о новой волне взрывов в Ливане

ТАСС собрал основное о происшествии.
Подробности ЧП
- Взрывы портативных раций, телефонов и других устройств с литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями зафиксированы в различных регионах Ливана 18 сентября.
- Ранее источник ТАСС в мэрии Губейри сообщил, что взрывы портативных раций были зафиксированы в южных районах Бейрута. По его словам, за новой кибератакой, вероятно, стоит Израиль.
- По сообщениям телеканала Al Arabiya, в сети начали распространяться фото, указывающие на то, что сдетонировать могли рации Icom IC-V82 от японского производителя радиооборудования Icom.По информации агентства Reuters, рации были
- куплены движением «Хезболлах» около пяти месяцев назад, практически одновременно с пейджерами, сотни которых взорвались в Ливане во вторник.
Погибшие и пострадавшие
- Не менее 14 человек погибли и еще 450 пострадали в результате новой серии взрывов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Реакция в мире
- Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание в пятницу в связи со взрывами устройств связи в Ливане, сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совбезе.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал запретить превращение гражданских устройств в оружие.
Предшествующий инцидент.
- 17 сентября множество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах Ливана. По данным Минздрава страны, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе 2 ребенка, в больницы с ранениями доставлены 2,8 тыс. человек.
- Шиитское движение «Хезболлах» возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив «справедливым ответом».
- По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников «Хезболлах» весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.