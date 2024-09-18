Что известно о новой волне взрывов в Ливане

По информации телеканала Al Hadath, в различных регионах республики взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Инцидент в среду произошел спустя сутки после первой серии взрывов пейджеров, которые привели к гибели 12 человек, число пострадавших оценивалось в 2,8 тыс.