Адвокат сообщил, что Владислав Бакальчук находится на допросе

Кроме того, 30 июля Бакальчук подала иск к мужу о разводе. Позже, 12 сентября, в Савеловском районном суде Москвы провели беседу с адвокатами основательницы Wildberries и ее супруга на тему их будущего развода. Адвокат Владислава Бакальчука Елена Ковалева рассказала, что он не желает разводиться и хотел бы сохранить семью. Юрист добавила, что позиция Татьяны Бакальчук заключается в том, что она считает маркетплейс только своим детищем.