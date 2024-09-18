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Адвокат сообщил, что Владислав Бакальчук находится на допросе

Супруг основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав находится на допросе. Об этом «Известиям» 18 сентября сообщил его адвокат Анас Эльмурзаев.

Источник: ВКонтакте

«Пока идет его (Бакальчука. — Ред.) допрос», — сказал Эльмурзаев.

Он указал, что пока рано говорить, какие дальнейшие действия правоохранители предпримут в отношении его подзащитного в рамках закона.

Ранее в этот день Бакальчук заявил, что на него и его команду у офиса Wildberries в центре Москвы пытались совершить нападение. Позже основательница маркетплейса назвала инцидент рейдерским захватом под руководством ее мужа и еще нескольких людей, попросила правоохранительные органы взять ситуацию на контроль и сделать публичными итоги расследования мотивов организации нападения. После ЧП было задержано несколько человек.

В Следственном комитете (СК) России позже сообщили о гибели двух охранников после стрельбы в офисе Wildberries и рассказали, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 2 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»).

Основательница маркетплейса, в свою очередь, тогда же опровергла сведения о якобы рейдерском захвате бизнеса. Она указала, что у ее мужа только 1% акций Wildberries, поэтому он не занимается управлением компанией.

Кроме того, 30 июля Бакальчук подала иск к мужу о разводе. Позже, 12 сентября, в Савеловском районном суде Москвы провели беседу с адвокатами основательницы Wildberries и ее супруга на тему их будущего развода. Адвокат Владислава Бакальчука Елена Ковалева рассказала, что он не желает разводиться и хотел бы сохранить семью. Юрист добавила, что позиция Татьяны Бакальчук заключается в том, что она считает маркетплейс только своим детищем.