Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор

«Пентагон мог неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могла совершить грубое нарушение прав человека», — сказано в тексте.
Аудитор подчеркнул, что такие действия нарушают американский закон, запрещающий предоставлять военную помощь зарубежным силам, которые нарушали права человека.
В докладе отмечается, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчетности оборудования, управления финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче помощи Киеву. Инвентаризация и доступ к оборудованию внутри Украины также оказались осложнены, говорится в документе.