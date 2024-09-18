Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор

В докладе отмечается, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчетности оборудования, управления финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче помощи Киеву. Инвентаризация и доступ к оборудованию внутри Украины также оказались осложнены, говорится в документе.