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Пентагон обучал нарушавшее права человека подразделение ВСУ, заявил аудитор

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Министерство обороны США тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека, говорится в рассекреченном докладе генерального инспектора ведомства.

Источник: AP 2023

«Пентагон мог неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могла совершить грубое нарушение прав человека», — сказано в тексте.

Аудитор подчеркнул, что такие действия нарушают американский закон, запрещающий предоставлять военную помощь зарубежным силам, которые нарушали права человека.

В докладе отмечается, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчетности оборудования, управления финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче помощи Киеву. Инвентаризация и доступ к оборудованию внутри Украины также оказались осложнены, говорится в документе.