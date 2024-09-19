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Напавшему на Чибиса предъявили обвинение в покушении на убийство

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Апатитский городской суд начал судебное следствие по уголовному делу о нападении жителя Апатит Александра Быданова на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которое было совершено в апреле этого года. Быданову предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщил ТАСС его адвокат Александр Москаленко.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня началось судебное следствие. Присяжные познакомились во вступительных речах с позицией защиты и обвинения. Прокурор поддерживает позицию следствия о том, что это покушение на убийство. Мы ее не поддерживаем, считаем, что покушения на убийство не было, а было умышленное причинение вреда здоровью», — сказал Москаленко.

По его данным, от участия в судебном процессе отведен второй адвокат — защитник по назначению, подсудимый от его услуг отказался. «Сегодня гособвинитель предъявила на обозрение присяжным заседателям самые важные, с точки зрения следствия, доказательства — это видеозапись, где запечатлен момент нападения, вещи губернатора и Быданова, в которых они были в тот момент, с соответствующими следами крови, ножа», — сообщил адвокат.