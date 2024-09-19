Напавшему на Чибиса предъявили обвинение в покушении на убийство

По его данным, от участия в судебном процессе отведен второй адвокат — защитник по назначению, подсудимый от его услуг отказался. «Сегодня гособвинитель предъявила на обозрение присяжным заседателям самые важные, с точки зрения следствия, доказательства — это видеозапись, где запечатлен момент нападения, вещи губернатора и Быданова, в которых они были в тот момент, с соответствующими следами крови, ножа», — сообщил адвокат.