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В Ростове во время пожара в квартире пострадала женщина

В Ростове во время пожара в многоквартирном доме пострадала женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 18 сентября на улице Юфимцева, 10/1.

По предварительной информации ведомства, пожар начался около 19:15. Загорелась квартира на восьмом этаже. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя охватило порядка 50 квадратных метров жилья. Спасатели эвакуировали 14 человек. Полностью ликвидировать огонь удалось за час. В результате пожара пострадала женщина.

На месте ЧП работали 28 спасателей и семь спецмашин. Причина пожара устанавливается.