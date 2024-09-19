Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Днем 18 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские войска за неделю уничтожили две понтонные переправы украинских войск в Курской области. Он добавил, что российские подразделения ежедневно продвигаются, а ВСУ безуспешно пытаются удержать позиции. Накануне стало известно, что семья с двумя детьми из Кореневского района Курской области полтора месяца пряталась от обстрелов ВСУ в разных домах и подвалах.