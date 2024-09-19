Военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве

Суд отправил под арест до 15 ноября экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве. По версии следствия, в феврале он договорился с мужем Елены Блиновской Алексеем, что может за вознаграждение освободить его и его супругу от уголовной ответственности, связанной с неуплатой налогов. Пашаев и Блиновский договорились о сумме в 45 млн руб. Адвокат мог убедить предпринимателя отправиться на СВО, заверяя, что это поможет ему добиться освобождения супруги Елены Блиновской из СИЗО. Блиновского признали потерпевшим по этому делу.