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Число погибших при взрыве устройств в Ливане выросло до 20

Число погибших в результате взрывов электронных устройств в Ливане выросло до 20, сообщает ливанский минздрав. Ранее сообщалось, что при взрывах 18 сентября погибли 14 человек, пострадали — 450.

Источник: Reuters

Сообщение ливанского минздрава приводит телеканал «Аль-Джазира». В нем не приводится обновленное число пострадавших, но отмечается, что ранения получили «сотни» человек.

17 сентября по всей территории Ливана начали взрываться пейджеры. Погибли 12 человек, более 4 тыс. пострадали. Правительство Ливана возложило ответственность на Израиль. Reuters писало, что израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в 5 тыс. устройств, которые закупило ливанское движение «Хезболла». 18 сентября на территории страны начали взрываться другие устройства — ноутбуки, рации, портативные радиостанции.