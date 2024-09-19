Число погибших при взрыве устройств в Ливане выросло до 20

17 сентября по всей территории Ливана начали взрываться пейджеры. Погибли 12 человек, более 4 тыс. пострадали. Правительство Ливана возложило ответственность на Израиль. Reuters писало, что израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в 5 тыс. устройств, которые закупило ливанское движение «Хезболла». 18 сентября на территории страны начали взрываться другие устройства — ноутбуки, рации, портативные радиостанции.