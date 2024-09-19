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Что произошло в Иркутске в ночь на 19 сентября 2024: последние новости

Женщина-велосипедист погибла под колесами грузовика в Иркутском районе.

Источник: Комсомольская правда

Женщина-велосипедист погибла под колесами грузовика в Иркутском районе.

Под Иркутском 18 сентября произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель ехал со стороны Ангарска, в какой-то момент сбил 44-летнюю женщину, которая передвигалась на велике. После этого он врезался в световую опору. Женщина погибла на месте, мужчину доставили в больницу.

Маршрут № 81 изменит схему движения в Иркутске.

С 23 сентября водители будут стартовать с микрорайона Юбилейный, потом до центрального рынка, а дальше по привычному маршруту. Это должно помочь улучшить транспортное обслуживание.

Жительница Усолья-Сибирского получила компенсацию за затопленную квартиру.

Прокуратура установила, что управляющая компания не установила в квартире запорный вентиль, из-за чего прорвало горячую воду. Руководителю организации внесли представление, а женщине выплатили 70 тысяч рублей.