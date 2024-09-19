Что произошло в Иркутске в ночь на 19 сентября 2024: последние новости

Под Иркутском 18 сентября произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель ехал со стороны Ангарска, в какой-то момент сбил 44-летнюю женщину, которая передвигалась на велике. После этого он врезался в световую опору. Женщина погибла на месте, мужчину доставили в больницу.