Что произошло в Иркутске в ночь на 19 сентября 2024: последние новости

Женщина-велосипедист погибла под колесами грузовика в Иркутском районе.
Под Иркутском 18 сентября произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель ехал со стороны Ангарска, в какой-то момент сбил 44-летнюю женщину, которая передвигалась на велике. После этого он врезался в световую опору. Женщина погибла на месте, мужчину доставили в больницу.
Маршрут № 81 изменит схему движения в Иркутске.
С 23 сентября водители будут стартовать с микрорайона Юбилейный, потом до центрального рынка, а дальше по привычному маршруту. Это должно помочь улучшить транспортное обслуживание.
Жительница Усолья-Сибирского получила компенсацию за затопленную квартиру.
Прокуратура установила, что управляющая компания не установила в квартире запорный вентиль, из-за чего прорвало горячую воду. Руководителю организации внесли представление, а женщине выплатили 70 тысяч рублей.