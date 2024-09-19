В Ярославской области назвали причину задержаний в Тутаеве

«Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств, ситуация под контролем МВД», — говорится в сообщении.
Вечером 18 сентября в Telegram-каналах появились видеозаписи, сделанные местными жителями. На кадрах видно, как на улице города Тутаева проводятся задержания.
Ранее в пресс-службе УМВД России по Ярославской области ТАСС сообщили, что сотрудники уголовного розыска проводят в Тутаеве оперативные мероприятия при содействии Росгвардии.