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В Ярославской области назвали причину задержаний в Тутаеве

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР задержали в Тутаеве Ярославской области несколько молодых людей, устроивших драку. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тутаевского района.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств, ситуация под контролем МВД», — говорится в сообщении.

Вечером 18 сентября в Telegram-каналах появились видеозаписи, сделанные местными жителями. На кадрах видно, как на улице города Тутаева проводятся задержания.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Ярославской области ТАСС сообщили, что сотрудники уголовного розыска проводят в Тутаеве оперативные мероприятия при содействии Росгвардии.