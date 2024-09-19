Директору строительной организации вынесли приговор в Хабаровске

Центральным районным судом г. Хабаровска вынесен приговор в отношении хабаровчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Установлено, что в период с июня по ноябрь 2015 года подсудимый, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Спецстрой», дал устное распоряжение бухгалтеру изготовить поддельные платежные поручения на общую сумму более 42 млн рублей, заверив их электронно-цифровыми подписями от его имени, и направить их в банк.
В последующем с расчетного счета юридического лица на счета подконтрольных коммерческих организаций — контрагентов, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, данные денежные средства были перечислены с целью их последующего обналичивания.
Вину в совершении преступления мужчина признал.
С учетом позиции прокуратуры Центрального района г. Хабаровска суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработка в доход государства 5%.
Приговор не вступил в законную силу.