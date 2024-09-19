Директору строительной организации вынесли приговор в Хабаровске

Установлено, что в период с июня по ноябрь 2015 года подсудимый, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Спецстрой», дал устное распоряжение бухгалтеру изготовить поддельные платежные поручения на общую сумму более 42 млн рублей, заверив их электронно-цифровыми подписями от его имени, и направить их в банк.