28-летний житель Иркутска скончался в аварии в Ольхонском районе

В селе Еланцы Ольхонского района 18 сентября около 14:00 произошло страшное ДТП. Случилось это на 52 километре автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» между населенными пунктами Косая степь и Куреть. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительной информации, 28-летний житель Иркутска ехал на грузовой машине ГАЗ. Слишком близко подъехал к автокрану, после чего столкнулся с ним.
— С места ДТП водителя грузовика доставили в больницу, где от полученных травм мужчина скончался при проведении реанимационных действий, — рассказывают в ведомстве.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Пытались установить обстоятельства аварии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе водитель грузовика сбил женщину-велосипедиста. Она погибла прямо на месте, до приезда врачей.