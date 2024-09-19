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28-летний житель Иркутска скончался в аварии в Ольхонском районе

ДТП произошло 18 сентября около 14:00.

Источник: Комсомольская правда

В селе Еланцы Ольхонского района 18 сентября около 14:00 произошло страшное ДТП. Случилось это на 52 километре автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» между населенными пунктами Косая степь и Куреть. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, 28-летний житель Иркутска ехал на грузовой машине ГАЗ. Слишком близко подъехал к автокрану, после чего столкнулся с ним.

— С места ДТП водителя грузовика доставили в больницу, где от полученных травм мужчина скончался при проведении реанимационных действий, — рассказывают в ведомстве.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Пытались установить обстоятельства аварии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе водитель грузовика сбил женщину-велосипедиста. Она погибла прямо на месте, до приезда врачей.