28-летний житель Иркутска скончался в аварии в Ольхонском районе

В селе Еланцы Ольхонского района 18 сентября около 14:00 произошло страшное ДТП. Случилось это на 52 километре автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» между населенными пунктами Косая степь и Куреть. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.