Следователи провели обыски по делу начальника автобронетанковой службы ЦВО

В отношении Дениса Путилова СКР возбудил дело по ч.6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Денис Путилов получил денежные средств от представителя предпринимателя по фамилии Чудинов за покровительство при исполнении гособоронзаказа по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники. Сумма контрактов, заключенных с Чудиновым, превышала 140 млн рублей. Господин Путилов контролировал их исполнение.