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Следователи провели обыски по делу начальника автобронетанковой службы ЦВО

Обыски по делу начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Дениса Путилова прошли сразу по нескольким адресам, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В отношении генерал-майора возбуждено дело о взятке 10 млн руб. при заключении госконтракта. Накануне сообщалось о задержании господина Путилова.

Источник: РИА "Новости"

В материале агентства говорится, что обыски прошли по месту службы и проживания. По их итогам изъяты документы и электронные носители информации.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что задержали Дениса Путилова не в Москве, а по месту службы (конкретный населенный пункт не сообщается).

В отношении Дениса Путилова СКР возбудил дело по ч.6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Денис Путилов получил денежные средств от представителя предпринимателя по фамилии Чудинов за покровительство при исполнении гособоронзаказа по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники. Сумма контрактов, заключенных с Чудиновым, превышала 140 млн рублей. Господин Путилов контролировал их исполнение.

СК