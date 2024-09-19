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В Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов

Следователи в Приморье задержали студента одного из местных вузов по подозрению в публичном оправдании деятельности украинской террористической организации.

Источник: РИА "Новости"

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУСК России по Приморскому краю.

По данным ведомства, обвиняемый разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность признанного террористическим и запрещённого на территории России украинского военизированного объединения.

На данный момент решается вопрос о заключении студента под стражу.

Ранее дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре за перевод криптовалюты ВСУ.

Также суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам данных о деятельности российского оборонного комплекса.