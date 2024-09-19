В Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУСК России по Приморскому краю.
По данным ведомства, обвиняемый разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность признанного террористическим и запрещённого на территории России украинского военизированного объединения.
На данный момент решается вопрос о заключении студента под стражу.
Ранее дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре за перевод криптовалюты ВСУ.
Также суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам данных о деятельности российского оборонного комплекса.