Две жительницы Хабаровского края перевели мошенникам более миллиона рублей

В первом случае 54-летняя женщина из села Вяземского района получила смс-сообщение от якобы сотрудника силовых структур, который рассказал о попытке перевода денег с ее банковского счета за границу. Позже ей позвонил мнимый сотрудник банка, который настоятельно рекомендовал снять деньги и перевести их на указанный счет для сохранности. Женщина выполнила указания аферистов и перевела 700 тысяч рублей.