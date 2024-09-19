Две жительницы Хабаровского края перевели мошенникам более миллиона рублей

В Вяземском районе Хабаровского края мошенники обманули двух местных жительниц. Суммарный ущерб составил 1,375 миллиона рублей. В одном случае они использовали ложные угрозы, а в другом — обманные инвестиционные схемы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В первом случае 54-летняя женщина из села Вяземского района получила смс-сообщение от якобы сотрудника силовых структур, который рассказал о попытке перевода денег с ее банковского счета за границу. Позже ей позвонил мнимый сотрудник банка, который настоятельно рекомендовал снять деньги и перевести их на указанный счет для сохранности. Женщина выполнила указания аферистов и перевела 700 тысяч рублей.
Во втором случае 53-летняя жительница Вяземского района стала жертвой лжеинвесторов. После заявки на сайте для дополнительного заработка «финансовый специалист» убедил ее инвестировать деньги в акции через подставную биржевую платформу.
«Когда пришло время вывести накопления, лжеброкер предложил оформить кредит и перевести средства на указанный счет. Женщина перевела 675 тысяч рублей, поверив в ложные обещания», — рассказали в ОМВД России по Вяземскому району.
Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, заведены уголовные дела.