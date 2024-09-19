По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Земельный участок в 50 соток стоимостью более 5 миллионов рублей и пять складских помещений арестованы в рамках расследования дела об убийстве бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.