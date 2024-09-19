Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Земельный участок в 50 соток стоимостью более 5 миллионов рублей и пять складских помещений арестованы в рамках расследования дела об убийстве бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004—2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии.

В декабре прошлого года суд заочно арестовал Михаила Тимофеева — обвиняемого в соучастии в убийстве.

В рамках расследования дела, как говорится в документах, суд арестовал имущество, принадлежащее обвиняемому — земельный участок размером более 5 тысяч квадратных и пять расположенных на нем складов площадью от 28 до тысячи квадратных метров.

СК