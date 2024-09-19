По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске

Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004—2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии.
В декабре прошлого года суд заочно арестовал Михаила Тимофеева — обвиняемого в соучастии в убийстве.
В рамках расследования дела, как говорится в документах, суд арестовал имущество, принадлежащее обвиняемому — земельный участок размером более 5 тысяч квадратных и пять расположенных на нем складов площадью от 28 до тысячи квадратных метров.