На СВО погиб молодой ефрейтор Савелий Сидоров из Березников

Ефрейтор Савелий Сидоров погиб при исполнении служебного долга на СВО, рассказали администрации Березников.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Савелия Алексеевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении администрации Березников.
Знавшие Савелия люди в комментариях к скорбному сообщению признаются, что до сих пор не могут поверить в смерть молодого человека.
«Как так? Не верю!» — пишет местная жительница Марина.
«Совсем еще мальчишка! Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память герою!» — добавляет читательница Нина.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о гибели на спецоперации 51-летнего экс-сотрудника СИЗО № 4 в Кудымкаре. За годы службы Анатолий Трошев был награжден многочисленными ведомственными наградами, медалями «За отличие в службе». Кроме того, за большой стаж работы и особые награды ему присвоили звание ветерана труда.