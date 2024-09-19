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На СВО погиб молодой ефрейтор Савелий Сидоров из Березников

Об этом стало известно 18 сентября.

Ефрейтор Савелий Сидоров погиб при исполнении служебного долга на СВО, рассказали администрации Березников.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Савелия Алексеевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении администрации Березников.

Знавшие Савелия люди в комментариях к скорбному сообщению признаются, что до сих пор не могут поверить в смерть молодого человека.

«Как так? Не верю!» — пишет местная жительница Марина.

«Совсем еще мальчишка! Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память герою!» — добавляет читательница Нина.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о гибели на спецоперации 51-летнего экс-сотрудника СИЗО № 4 в Кудымкаре. За годы службы Анатолий Трошев был награжден многочисленными ведомственными наградами, медалями «За отличие в службе». Кроме того, за большой стаж работы и особые награды ему присвоили звание ветерана труда.