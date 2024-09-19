На СВО погиб молодой ефрейтор Савелий Сидоров из Березников

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о гибели на спецоперации 51-летнего экс-сотрудника СИЗО № 4 в Кудымкаре. За годы службы Анатолий Трошев был награжден многочисленными ведомственными наградами, медалями «За отличие в службе». Кроме того, за большой стаж работы и особые награды ему присвоили звание ветерана труда.