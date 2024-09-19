Лето ушло, а пожары 5 уровня в Хабаровский край вернулись

В Хабаровском крае установилась аномально сухая и теплая погода, из-за чего в четырех районах — Солнечном, Хабаровском, Ванинском и районе имени Полины Осипенко — объявлен самый высокий, пятый, класс пожарной опасности. В Тугуро-Чумиканском, Комсомольском и Амурском районах пока сохраняется чуть меньший, четвертый, уровень, но риски по-прежнему высоки, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Солнечная погода, отсутствие дождей и порывистый ветер делают ситуацию опасной. Ландшафтные пожары могут возникнуть буквально из ничего и быстро распространиться на большие территории. Спасатели из МЧС России предупреждают: в условиях особого противопожарного режима категорически запрещено разводить костры, использовать открытый огонь или оставлять легко воспламеняющиеся предметы на открытых местах.
Владельцам дач, частных домов и земельных участков стоит быть особенно внимательными. Нужно срочно убрать мусор, сухую траву и привести территорию в порядок, чтобы минимизировать риск пожара. Нарушение правил пожарной безопасности может обойтись дорого: штрафы для граждан достигают 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, а для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.
Кроме того, если пожар приведет к уничтожению чужого имущества или лесных насаждений, может наступить уголовная ответственность.