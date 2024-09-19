Лето ушло, а пожары 5 уровня в Хабаровский край вернулись

Владельцам дач, частных домов и земельных участков стоит быть особенно внимательными. Нужно срочно убрать мусор, сухую траву и привести территорию в порядок, чтобы минимизировать риск пожара. Нарушение правил пожарной безопасности может обойтись дорого: штрафы для граждан достигают 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, а для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.