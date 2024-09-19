Главком ВМФ оценил готовность применить «самое мощное» оружие подлодок ТОФ

Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота, торжественная церемония состоялась накануне в пункте постоянного базирования на Камчатке. Соединение удостоилось ордена указом президента России от 10 мая 2024 года за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность.
«Конечно, высочайший уровень подготовки. Я имею непосредственное отношение к управлению этими силами, вижу, как эти задачи решают корабли. Надо отметить, что это современные корабли. Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — приводит слова Моисеева Минобороны.
Как отметил Моисеев на торжественной церемонии, видео которой опубликовало ведомство, 25-я дивизия подводных лодок уже на протяжении 50 лет применяет самые сложные системы, созданные человечеством, — атомные подводные крейсера, «на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие». Именно оно, по словам главкома, обеспечивает безопасность.
Согласно воинскому ритуалу Моисеев прикрепил к знамени соединения орден Нахимова и орденскую ленту на общем построении экипажей атомных подводных крейсеров. Он отметил, что орден Нахимова олицетворяет собой не только славную историю Военно-морского флота России, но и преемственность поколений.
Нынешнее поколение моряков-подводников, по его словам, достойно продолжают победные традиции, заложенные предками, громившими врага на морях во времена становления Российского государства, а также внесшими большой вклад в разгром немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны.