Главком ВМФ оценил готовность применить «самое мощное» оружие подлодок ТОФ

«Конечно, высочайший уровень подготовки. Я имею непосредственное отношение к управлению этими силами, вижу, как эти задачи решают корабли. Надо отметить, что это современные корабли. Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — приводит слова Моисеева Минобороны.