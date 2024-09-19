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Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА и личного состава ВСУ

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Пункт управления БПЛА и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены ударом артиллерии на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«Расчет гаубицы М46 мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на донецком направлении», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, координаты цели засекли при помощи БПЛА.

«Тремя предельно точными выстрелами в считанные минуты позиция украинских беспилотчиков была уничтожена вместе с личным составом», — добавили в Минобороны.

На счету расчета, как уточнили в ведомстве, уже не один десяток уничтоженных вражеских бронемашин, артиллерийских орудий и вскрытых укрепрайонов противника.