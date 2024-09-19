Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА и личного состава ВСУ

«Расчет гаубицы М46 мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на донецком направлении», — сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, координаты цели засекли при помощи БПЛА.
«Тремя предельно точными выстрелами в считанные минуты позиция украинских беспилотчиков была уничтожена вместе с личным составом», — добавили в Минобороны.
На счету расчета, как уточнили в ведомстве, уже не один десяток уничтоженных вражеских бронемашин, артиллерийских орудий и вскрытых укрепрайонов противника.