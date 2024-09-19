«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций и выдвижение резервов в районах Водяного, Новодаровки, Луговского и Загорного», — сказал Гордеев.
В ДНР и Запорожской области пресекли попытки усиления украинских позиций
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская группировка «Восток» пресекла попытки украинских войск провести ротации и задействовать резервы в районах нескольких населенных пунктов ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.