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В ДНР и Запорожской области пресекли попытки усиления украинских позиций

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская группировка «Восток» пресекла попытки украинских войск провести ротации и задействовать резервы в районах нескольких населенных пунктов ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Источник: © РИА Новости

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций и выдвижение резервов в районах Водяного, Новодаровки, Луговского и Загорного», — сказал Гордеев.