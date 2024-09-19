Экипажи Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показаны процесс подготовки самолёта к вылету на аэродроме, взлёт и выход в район нанесения удара, пуск ракет и возвращение Су-25 на аэродром.