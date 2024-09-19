Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипажи Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские самолёты Су-25 нанесли ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщили в Минобороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — добавили в МО РФ.

Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показаны процесс подготовки самолёта к вылету на аэродроме, взлёт и выход в район нанесения удара, пуск ракет и возвращение Су-25 на аэродром.