Десант уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в курском приграничье

«Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесной массив, рассредоточивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесном массиве и, с помощью корректировки БПЛА, нанёс удары по целям», — сообщили в МО.
Уточняется, что огонь наносился осколочно-фугасными боеприпасами калибра 152 мм, что позволило нанести максимальное поражение пехоте противника.
«Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены», — добавили в оборонном ведомстве.