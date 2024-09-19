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Десант уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в курском приграничье

КУРСК, 19 сен — РИА Новости. Артиллеристы-десантники одного из соединений ВДВ группировки войск «Север» уничтожили пехоту и полевой склад с боеприпасами ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесной массив, рассредоточивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесном массиве и, с помощью корректировки БПЛА, нанёс удары по целям», — сообщили в МО.

Уточняется, что огонь наносился осколочно-фугасными боеприпасами калибра 152 мм, что позволило нанести максимальное поражение пехоте противника.

«Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены», — добавили в оборонном ведомстве.