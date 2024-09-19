Десант уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в курском приграничье

«Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесной массив, рассредоточивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесном массиве и, с помощью корректировки БПЛА, нанёс удары по целям», — сообщили в МО.