Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что на проспекте 100 лет Владивостоку неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге … По указанному адресу направлена следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданина, причастного к инциденту», — говорится в сообщении полиции.