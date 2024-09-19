Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина помочился на памятник легендарному советскому разведчику герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, полиция проводит проверку, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
В четверг в местных Telegram-каналах распространилось сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина помочился на постамент памятника легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, установленному на проспекте 100 лет Владивостоку.
«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что на проспекте 100 лет Владивостоку неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге … По указанному адресу направлена следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданина, причастного к инциденту», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что по факту инцидента организована проверка.