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На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане

ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Органы безопасности Тайваня проводят расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане, с которыми связывают местную компанию Gold Apollo, об этом, как сообщает Международное радио Тайваня, заявил глава минобороны острова Гу Лисюн.

«Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу», — сказал он.

Официальный представитель оборонного ведомства Сунь Лифан отметил, что минобороны Тайваня не может давать комментарии от имени тайваньской фирмы-производителя устройств.

Взрывы устройств связи в Ливане

Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.

По данным СМИ, эти устройства использует «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. «Хезболла» также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.

Как утверждает Рейтер, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных «Хезбаллой» у компании Gold Apollo. В свою очередь, тайваньская компания заявила, что модель взорвавшихся пейджеров производила и разрабатывала компания BAC CONSULTING KFT, расположенная в Будапеште. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.

Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения «Хезболла». Как уточнила газета «Ан-Нахар», в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение «Хезболла» закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.

По информации портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться «Хезболлой» во время войны с Израилем.