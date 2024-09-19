На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане

В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения «Хезболла». Как уточнила газета «Ан-Нахар», в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение «Хезболла» закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.