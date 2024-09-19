«Предлагают заменить счетчики»: мошенники притворяются сотрудниками «Россетей»

Злоумышленники звонят жителям, представляясь сотрудниками группы компаний «Россети», и сообщают о необходимости плановой замены электросчетчиков. Они уверяют, что срок эксплуатации оборудования истек, и предлагают провести замену за счет компании. Такие случаи уже зафиксировали в Бурятии, Чите и в Красноярском крае.
Мошенники называют фамилии и имена якобы действующих сотрудников компании «Россети», а также предоставляют вымышленные контактные данные. При этом они настойчиво просят у граждан код, который приходит в SMS-сообщении, под предлогом регистрации в МФЦ для оформления замены счетчика.
В соцсетях жители активно делятся, как работает новая схема мошенничества:
«Мне назвали имя и отчество несуществующего инженера и продиктовали номер его телефона. Потом меня предупредили, что на мой номер сейчас придет SMS с четырехзначным кодом, который необходимо продиктовать для регистрации в МФЦ».
После чего на номер женщине пришло SMS-сообщение о восстановлении доступа к аккаунту на портале Госуслуг, что лишь подтвердило ее подозрения. Несмотря на то, что она напомнила мошеннице, что услуга является бесплатной и у неё уже есть действующий договор на электроэнергию, злоумышленница продолжала настаивать на предоставлении кода из SMS.
При этом злоумышленники утверждают, что все действия согласованы через МФЦ, однако их цель — получить доступ к личным кабинетам потребителей на портале Госуслуг или к их счетам в финансовых организациях. Это может привести к серьезным последствиям, вплоть до оформления кредитов и займов на имя жертвы.
В «Россети Сибирь» предупреждают: не доверяйте звонкам с незнакомых номеров, не передавайте коды из SMS незнакомым лицам и будьте бдительны. Все работы по замене электросчетчиков проводятся официально, с уведомлением и без необходимости передачи личной информации по телефону. Сотрудники «Россети» и «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» никогда не запрашивают по телефону персональные данные и не просят сообщать коды из SMS.
Прежде чем выполнять какие-либо действия, можно уточнить все вопросы по телефону «горячей линии» «Россети Сибирь»: 8−800−220−0−220.
«Если вы получили подобный звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите о случившемся в правоохранительные органы. Берегите свои личные данные и не позволяйте мошенникам обмануть себя!», — предостерегают энергетики.