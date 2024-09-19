«Предлагают заменить счетчики»: мошенники притворяются сотрудниками «Россетей»

После чего на номер женщине пришло SMS-сообщение о восстановлении доступа к аккаунту на портале Госуслуг, что лишь подтвердило ее подозрения. Несмотря на то, что она напомнила мошеннице, что услуга является бесплатной и у неё уже есть действующий договор на электроэнергию, злоумышленница продолжала настаивать на предоставлении кода из SMS.